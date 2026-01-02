Enel "accende" l'energia dei Giochi Olimpici invernali: al via il nuovo spot TV

(Teleborsa) - L'energia è il motore primo
che consente di superare le paure e vincere le più grandi sfide
, fino al raggiungimento del traguardo dei propri sogni e del proprio futuro. E' questo il tema centrale del nuovo spot di Enel
, in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026
.
Il nuovo spot, on air dal 26 dicembre sulle principali piattaforme TV e Digital, racconta come l’energia, in tutte le sue forme, sia il motore per raggiungere ogni obiettivo, nello sport come nella vita di tutti i giorni.
Il video riprende la storia della protagonista
del precedente spot Enel, allora bambina. Oggi la ritroviamo cresciuta, impegnata nel suo percorso di promettente pattinatrice
, alle prese con le difficoltà e i momenti di smarrimento
che ogni atleta affronta durante la sua carriera. La giovane giovane incontra ostacoli
che sembrano allontanarla dal suo sogno, ma grazie alla sua energia, alla determinazione, passione e capacità di credere in se stessa, riuscirà a credere nel suo sogno raggiungendo ogni traguardo
.
Nel momento in cui riscopre la propria forza interiore e decide di tornare in pista, accanto a lei c’è una presenza invisibile
che la sostiene: l’energia delle emozioni
che permette di superare la paura e trasformare ogni sfida in uno slancio verso il futuro. La stessa energia che vive in grandi atleti come Federica Brignone, Pietro e Arianna Sighel e Michela Moioli, presenti nello spot.
La campagna, che si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Milano-Cortina 2026, mett al centro una verità universale: quando l’energia supera la paura, ogni ostacolo diventa un’opportunità per ripartire con determinazione, tenacia e nuova consapevolezza.