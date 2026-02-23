Milano
9:52
46.743
+0,58%
Nasdaq
20-feb
25.013
0,00%
Dow Jones
20-feb
49.626
+0,47%
Londra
9:52
10.679
-0,08%
Francoforte
9:52
25.155
-0,42%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 10.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi in positivo per Enel
Piazza Affari: scambi in positivo per Enel
Migliori e peggiori
,
Energia
,
In breve
23 febbraio 2026 - 09.35
Seduta vivace oggi per il
gruppo energetico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per Enel
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Enel
Piazza Affari: in calo Enel
Piazza Affari: scambi negativi per Enel
Titoli e Indici
Enel
+3,45%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per Enel
Piazza Affari: performance negativa per Enel
Piazza Affari: movimento negativo per Enel
Piazza Affari: rosso per Enel
Enel, acquistate azioni proprie per oltre 3,4 milioni di euro
Enel, buyback per 3,8 milioni di euro
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto