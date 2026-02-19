Milano-Cortina 2026, Antitrust: "Avviate altre due istruttorie per ambush marketing"

(Teleborsa) - Dopo la conclusione del procedimento cautelare nei confronti di Harmont & Blaine,è intervenuta anche nei confronti delle. Su segnalazione e in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, l'Autorità ha avviato due istruttorie e una moral suasion per(cd. "ambush marketing") nell'ambito dei, in possibile violazione dell'articolo 10 del D.L. n. 16/2020.La prima istruttoria è stata avviata nei confronti diche gestisce laper una campagna pubblicitaria denominatasvolta dal 15 al 28 gennaio scorso, con cui la società ha effettuato una vendita promozionale di elettrodomestici e prodotti di elettronica, utilizzando i cinque cerchi olimpici e immagini dei giochi invernali.La seconda istruttoria è stata invece avviata nei confronti diper la campagna pubblicitariacon immagini raffiguranti, tra l'altro, i cinque cerchi olimpici e la fiamma olimpica.L'Antitrust, infine, ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti diche gestisce la catena diper una campagna pubblicitaria in cui vengono evocati i simboli olimpici.