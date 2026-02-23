Milano 10:25
Enel, Cattaneo: nuovo capitolo focalizzato sulla crescita, dl Energia già messo in conto

Energia, Finanza
Enel, Cattaneo: nuovo capitolo focalizzato sulla crescita, dl Energia già messo in conto
(Teleborsa) - "Nel piano precedente la priorità era ridurre il debito, target che è stato raggiunto. Ora si apre un nuovo capitolo e siamo focalizzati sulla crescita, con il rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA che rimane sotto la media del settore". Lo ha detto il CEO di Enel, Flavio Cattaneo, al Capital Markets Day a Milano.

L'obiettivo di Enel è "mantenere una solida leva finanziaria allocando al contempo flessibilità finanziaria per espandere la base patrimoniale del gruppo e migliorare il rendimento per gli azionisti", ha spiegato.

il CEO ha sottolineato le "opportunità di brownfield come leva per ridurre il rischio e massimizzare i rendimenti, riducendo il time-to-EBITDA". Inoltre, "la quota superiore al 90% dell'EBITDA regolamentato e già contrattualizzato offre ampia visibilità sul raggiungimento degli obiettivi fururi".

"Abbiamo già preso in considerazione il pieno potenziale impatto del decreto Energia in Italia", ha sottolineato Cattaneo.
