Enel, buyback per oltre 338,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
sul mercato regolamentato Euronext Milan, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione, nell'ambito del programma di buyback, tra il 2 e il 6 marzo 2026 complessivamente 35.580.938 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 9,5139 euro per azione, per un controvalore
di 338.512.316,554 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 38.339.679 azioni proprie per un controvalore complessivo di 365.412.448,693 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 6 marzo complessivamente 175.094.554 azioni proprie.
Sul listino milanese, oggi, il gruppo energetico
balza in avanti e amplia la performance positiva con un incremento del 2,25%.