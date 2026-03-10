Enel, buyback per oltre 338,5 milioni di euro

Enel

gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aversul mercato regolamentato Euronext Milan, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione, nell'ambito del programma di buyback, tra il 2 e il 6 marzo 2026 complessivamente, al prezzo medio ponderato di 9,5139 euro per azione, per undiDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 38.339.679 azioni proprie per un controvalore complessivo di 365.412.448,693 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 6 marzo complessivamente 175.094.554 azioni proprie.Sul listino milanese, oggi, ilbalza in avanti e amplia la performance positiva con un incremento del 2,25%.