Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

Babcock International Group

FTSE 100

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,83 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,54. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)