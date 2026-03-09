Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:58
24.628 -0,06%
Dow Jones 19:58
47.117 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Perde British Land sul mercato di Londra

Migliori e peggiori
Perde British Land sul mercato di Londra
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di British Land, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di British Land evidenzia un declino dei corsi verso area 3,605 sterline con prima area di resistenza vista a 3,726. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```