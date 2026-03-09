Perde British Land sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari
, che esibisce una perdita secca del 4,00% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di British Land
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di British Land
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,605 sterline con prima area di resistenza vista a 3,726. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,558.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)