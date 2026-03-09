Londra: profondo rosso per Land Securities Group

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società immobiliare inglese
, che esibisce una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Land Securities Group
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,718 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,918. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,632.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)