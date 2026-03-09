Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:47
24.673 +0,12%
Dow Jones 19:47
47.162 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: profondo rosso per Land Securities Group

Migliori e peggiori
Londra: profondo rosso per Land Securities Group
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società immobiliare inglese, che esibisce una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Land Securities Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Land Securities Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,718 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,918. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,632.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```