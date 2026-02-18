New York: mette il turbo Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Rialzo per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cadence Design Systems
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cadence Design Systems
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Cadence Design Systems
evidenzia un declino dei corsi verso area 299,1 USD con prima area di resistenza vista a 309,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 293,8.
