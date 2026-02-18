New York: mette il turbo Cadence Design Systems

società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,36%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 299,1 USD con prima area di resistenza vista a 309,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 293,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)