Milano 16:20
45.724 -1,37%
Nasdaq 16:20
24.835 -0,26%
Dow Jones 16:20
49.483 -0,36%
Londra 16:20
10.604 -0,77%
Francoforte 16:20
25.013 -1,05%

EPAM Systems scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
EPAM Systems scivola in fondo al mercato di New York
In forte ribasso la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che mostra un -17,71%.
Condividi
```