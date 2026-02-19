New York: si concentrano le vendite su Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici
, che mostra un decremento del 3,37%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Cadence Design Systems
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro di medio periodo di Cadence Design Systems
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 304,7 USD. Primo supporto individuato a 288,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 320,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)