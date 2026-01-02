New York: andamento negativo per Atlassian

società di software australiana

Atlassian

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,80%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 160,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 152,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 149.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)