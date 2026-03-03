New York: positiva la giornata per Intuit

società produttrice di software finanziari

S&P-500

Intuit

società statunitense di software

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,33%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 441 USD. Supporto visto a quota 418,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 463,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)