New York: si concentrano le vendite su Salesforce

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con una flessione del 3,40%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Salesforce
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 188,3 USD con area di resistenza individuata a quota 192,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 187.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)