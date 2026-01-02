Milano 11:44
45.113 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:44
9.969 +0,38%
Francoforte 11:44
24.520 +0,12%

Piazza Affari: senza freni Italmobiliare

Migliori e peggiori
Piazza Affari: senza freni Italmobiliare
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding di partecipazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italmobiliare rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della holding evidenzia un declino dei corsi verso area 28,08 Euro con prima area di resistenza vista a 28,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```