Piazza Affari: senza freni Italmobiliare

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding di partecipazioni
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italmobiliare
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della holding
evidenzia un declino dei corsi verso area 28,08 Euro con prima area di resistenza vista a 28,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)