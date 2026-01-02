Piazza Affari: senza freni Italmobiliare

holding di partecipazioni

FTSE Italia Mid Cap

Italmobiliare

holding

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 28,08 Euro con prima area di resistenza vista a 28,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)