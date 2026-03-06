Italmobiliare, Equita lima target price con Caffè Borbone che rimbalza e S.Maria Novella debole

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 38 euro
per azione (-2%) il target price
su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo la pubblicazione dei risultati 2025 ieri sera
.
Gli analisti scrivono che i risultati del 4Q nel complesso confermano il trend dei primi 9 mesi
con l'eccezione in positivo di Caffè Borbone che inizia a beneficiare della riduzione del costo del caffè (EBITDA +38% YoY tornando ad un margine del 23%), mentre in negativo Santa Maria Novella (EBITDA -25% YoY penalizzata anche da costi non ricorrenti) ed Iseo (adj. EBITDA -59% YoY).
Come prospettato dal management nel CMD dello scorso ottobre, Equita si aspetta qualche exit a partire dal 2026
considerando la maturità di una parte del portafoglio, con possibili implicazioni positive sul NAV/dividendo (e in misura minore anche su buy-back). Un peggioramento del contesto macro potrebbe però causare ritardi alla rotazione del portafoglio.
Il Sole24Ore riporta che Clessidra
(100% di ITM) ha presentato il dossier per la cessione della maggioranza di Impresoft
a fondi internazionali; Italmobiliare detiene una quota che viene stimato valga il 2-3% del NAV.(Foto: Scott Graham su Unsplash)