Milano 12:54
44.140 -1,05%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:54
10.358 -0,54%
Francoforte 12:54
23.601 -0,90%

Italmobiliare, Equita lima target price con Caffè Borbone che rimbalza e S.Maria Novella debole

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 38 euro per azione (-2%) il target price su Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la raccomandazione "Buy" dopo la pubblicazione dei risultati 2025 ieri sera.

Gli analisti scrivono che i risultati del 4Q nel complesso confermano il trend dei primi 9 mesi con l'eccezione in positivo di Caffè Borbone che inizia a beneficiare della riduzione del costo del caffè (EBITDA +38% YoY tornando ad un margine del 23%), mentre in negativo Santa Maria Novella (EBITDA -25% YoY penalizzata anche da costi non ricorrenti) ed Iseo (adj. EBITDA -59% YoY).

Come prospettato dal management nel CMD dello scorso ottobre, Equita si aspetta qualche exit a partire dal 2026 considerando la maturità di una parte del portafoglio, con possibili implicazioni positive sul NAV/dividendo (e in misura minore anche su buy-back). Un peggioramento del contesto macro potrebbe però causare ritardi alla rotazione del portafoglio.

Il Sole24Ore riporta che Clessidra (100% di ITM) ha presentato il dossier per la cessione della maggioranza di Impresoft a fondi internazionali; Italmobiliare detiene una quota che viene stimato valga il 2-3% del NAV.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
