Italmobiliare, TP ICAP Midcap alza target price: bene aumento cedola, sconto sul NAV eccessivo

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 37,5 euro per azione (dai precedenti 37,3 euro) il target price su Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 41%.

Gli analisti scrivono che i risultati 2025, pubblicati ieri sera, hanno superato leggermente le aspettative in termini di NAV, che è aumentato del +6% rispetto al 2024, mentre l'utile netto è sceso a 55,4 milioni di euro (contro i 104,8 milioni di euro del 2024). L'indebitamento netto si attesta a 231 milioni di euro, in calo di 46 milioni di euro rispetto al 2024, trainato dai dividendi distribuiti e dagli investimenti effettuati.

"Valutiamo positivamente l'aumento del dividendo a 1,10 euro (+22% rispetto al 2024, yield del 4%, ora più interessante per gli investitori a lungo termine) - si legge nella ricerca - Il 2026 è iniziato bene e prevediamo già segnali favorevoli nel primo semestre, trainati dai primi effetti del calo dei prezzi del caffè. A seguito della revisione delle nostre stime, aumentiamo leggermente il nostro target price a 37,5 milioni di euro, prevedendo un 2026 solido, con potenziali dismissioni su alcuni asset di minoranza e uno sconto del 48% sul NAV, che consideriamo eccessivo".

