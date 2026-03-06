Italmobiliare, TP ICAP Midcap alza target price: bene aumento cedola, sconto sul NAV eccessivo

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 37,5 euro
per azione (dai precedenti 37,3 euro) il target price
su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 41%.
Gli analisti scrivono che i risultati 2025, pubblicati ieri sera
, hanno superato leggermente le aspettative in termini di NAV
, che è aumentato del +6% rispetto al 2024, mentre l'utile netto è sceso a 55,4 milioni di euro (contro i 104,8 milioni di euro del 2024). L'indebitamento netto si attesta a 231 milioni di euro, in calo di 46 milioni di euro rispetto al 2024, trainato dai dividendi distribuiti e dagli investimenti effettuati.
"Valutiamo positivamente l'aumento del dividendo
a 1,10 euro (+22% rispetto al 2024, yield del 4%, ora più interessante per gli investitori a lungo termine) - si legge nella ricerca - Il 2026 è iniziato bene e prevediamo già segnali favorevoli nel primo semestre, trainati dai primi effetti del calo dei prezzi del caffè. A seguito della revisione delle nostre stime, aumentiamo leggermente il nostro target price a 37,5 milioni di euro, prevedendo un 2026 solido, con potenziali dismissioni su alcuni asset di minoranza e uno sconto del 48% sul NAV, che consideriamo eccessivo
