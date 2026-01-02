Tesla, a dicembre crollano le immatricolazioni in Francia e Svezia, volano in Norvegia

Tesla

(Teleborsa) - Secondo i dati delle organizzazioni del settore automobilistico,ha registrato undi nuove auto in mercati europei chiave.In, le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk, un indicatore comune delle vendite, sono crollate del 66% a dicembre a 1.942 veicoli rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’ente automobilistico francese PFA. Per l’intero anno 2025, le immatricolazioni nel Paese sono diminuite del 37%.Laha registrato una contrazione annuale ancora più marcata, con le immatricolazioni di dicembre in diminuzione del 71% a 821 veicoli, portando a un calo annuale complessivo del 70% nel 2025, secondo i dati di Mobility Sweden.Dati deboli anche dalla, dove le vendite di nuove auto sono diminuite del 44,2% rispetto a dicembre 2024, con 1.794 veicoli venduti, secondo i dati sulle immatricolazioni pubblicati venerdì dal gruppo industriale ANFAC. Per l’intero anno 2025, le vendite sono diminuite del 4% rispetto all'anno precedente.Al contrario, la, Paese in cui i veicoli elettrici sono la grande maggioranza delle nuove vendite di auto, ha visto un aumento significativo delle immatricolazioni Tesla. I dati sulle immatricolazioni, infatti, hanno mostrato un aumento dell’89% su base annua a dicembre, raggiungendo 5.679 veicoli. Un dato che consente a Tesla di raggiungere un nuovo record annuale nel paese con una quota di mercato superiore al 19% nel 2025.Ladi Tesla è scesa all’1,7% fino a novembre 2025, in calo rispetto al 2,4% nello stesso periodo del 2024 in Europa, Gran Bretagna e Associazione Europea di Libero Scambio.