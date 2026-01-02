Tesla, a dicembre crollano le immatricolazioni in Francia e Svezia, volano in Norvegia

(Teleborsa) - Secondo i dati delle organizzazioni del settore automobilistico, dicembre 2025 Tesla
ha registrato un calo drastico nelle immatricolazioni
di nuove auto in mercati europei chiave.
In Francia
, le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk, un indicatore comune delle vendite, sono crollate del 66% a dicembre a 1.942 veicoli rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’ente automobilistico francese PFA. Per l’intero anno 2025, le immatricolazioni nel Paese sono diminuite del 37%.
La Svezia
ha registrato una contrazione annuale ancora più marcata, con le immatricolazioni di dicembre in diminuzione del 71% a 821 veicoli, portando a un calo annuale complessivo del 70% nel 2025, secondo i dati di Mobility Sweden.
Dati deboli anche dalla Spagna
, dove le vendite di nuove auto sono diminuite del 44,2% rispetto a dicembre 2024, con 1.794 veicoli venduti, secondo i dati sulle immatricolazioni pubblicati venerdì dal gruppo industriale ANFAC. Per l’intero anno 2025, le vendite sono diminuite del 4% rispetto all'anno precedente.
Al contrario, la Norvegia
, Paese in cui i veicoli elettrici sono la grande maggioranza delle nuove vendite di auto, ha visto un aumento significativo delle immatricolazioni Tesla. I dati sulle immatricolazioni, infatti, hanno mostrato un aumento dell’89% su base annua a dicembre, raggiungendo 5.679 veicoli. Un dato che consente a Tesla di raggiungere un nuovo record annuale nel paese con una quota di mercato superiore al 19% nel 2025.
La quota di mercato europea
di Tesla è scesa all’1,7% fino a novembre 2025, in calo rispetto al 2,4% nello stesso periodo del 2024 in Europa, Gran Bretagna e Associazione Europea di Libero Scambio.