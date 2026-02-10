CME lancia i futures su oltre 50 singole azioni statunitensi

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale di derivati, ha annunciato l'intenzione di lanciare i futures su singole azioni
a partire da questa estate, in attesa del completamento di tutte le revisioni e dei processi normativi. Questi nuovi prodotti consentiranno agli operatori di mercato di negoziare futures su oltre 50 dei principali titoli azionari statunitensi degli indici S&P 500, Nasdaq-100 e Russell 1000
, inclusi nomi come Alphabet
, Meta
, NVIDIA
e Tesla
.
"Siamo lieti di iniziare a offrire agli investitori un modo alternativo per ottenere esposizione ai singoli titoli azionari statunitensi leader con i nostri nuovi contratti futures su singole azioni - ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group - Questi contratti offriranno un modo più semplice ed economico per valutare un titolo, consentendo al contempo agli operatori di mercato di ottenere esposizione o di coprire potenziali movimenti di prezzo, senza acquistare azioni direttamente
".
CME Group evidenzia che, negli ultimi anni, la domanda di derivati ??azionari è cresciuta sia tra il pubblico istituzionale che tra quello retail
, con nuovi massimi nel 2025, tra cui: volume medio giornaliero (ADV) di futures e opzioni di 7,4 milioni di contratti e open interest (OI) di 9,8 milioni di contratti; ADV dei futures di 6 milioni di contratti, in aumento del 15% su base annua, e OI medio record di 5,6 milioni di contratti, in aumento del 19% su base annua.