CME lancia i futures su oltre 50 singole azioni statunitensi

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale di derivati, ha annunciato l'a partire da questa estate, in attesa del completamento di tutte le revisioni e dei processi normativi. Questi nuovi prodotti consentiranno agli operatori di mercato di negoziare futures su, inclusi nomi come"Siamo lieti di iniziare a offrire agli investitori un modo alternativo per ottenere esposizione ai singoli titoli azionari statunitensi leader con i nostri nuovi contratti futures su singole azioni - ha dichiarato Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products di CME Group - Questi contratti offriranno un modo più semplice ed economico per valutare un titolo, consentendo al contempo agli operatori di mercato di".CME Group evidenzia che, negli ultimi anni, la, con nuovi massimi nel 2025, tra cui: volume medio giornaliero (ADV) di futures e opzioni di 7,4 milioni di contratti e open interest (OI) di 9,8 milioni di contratti; ADV dei futures di 6 milioni di contratti, in aumento del 15% su base annua, e OI medio record di 5,6 milioni di contratti, in aumento del 19% su base annua.