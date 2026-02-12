Ocse: disoccupazione stabile al 5% a dicembre, Italia ferma al 5,6%

(Teleborsa) - Ilnell’area Ocse è rimasto invariato al 5%, nel dicembre 2025, confermando un livello che l’organizzazione definisce "pari o vicino ai minimi storici". La stabilità riguarda anche l’Unione europea e l’Eurozona, dove la disoccupazione si è attestata rispettivamente al 5,9% e al 6,2%.Secondo i dati diffusi dall’organizzazione con sede a Parigi, la situazione è rimasta immutata in 22 dei 32 Paesi per i quali erano disponibili statistiche mensili. Sette Stati hanno registrato un calo, mentre Canada, Colombia e Corea hanno segnato un aumento., entrambi al 2,6%, mentre Spagna (10%) e Finlandia (10,3%) continuano a mostrare tassi a doppia cifra.Per quanto riguarda, la disoccupazione si è mantenuta al 5,6%, lo stesso valore registrato a novembre. Stabili anche Germania (3,8%) e Francia (7,7%)., il quadro mostra un andamento misto: il tasso è rimasto sostanzialmente invariato in sette Paesi, tra cui Canada e Giappone; è diminuito in otto Stati, con riduzioni più marcate in Grecia, Danimarca ed Estonia; è invece aumentato in 17 Paesi, con Finlandia e Slovenia che hanno segnato gli incrementi maggiori, pari a 1,6 punti percentuali.Il rapporto dell’Ocse evidenzia inoltre l’andamento della(15-24 anni), scesa all’11,2% dall’11,5% di novembre, pur restando di circa 7 punti superiore al tasso dei lavoratori over 25. In diversi Paesi – tra cui Finlandia, Grecia, Norvegia e Svezia – il calo mensile è stato superiore ai due punti percentuali. Nonostante ciò, in cinque Stati dell’area il tasso giovanile supera ancora il 20%. In Italia, la disoccupazione tra i giovani è salita al 20,5% dal 19,1% del mese precedente.Infine,nell’Ocse sono rimasti sostanzialmente stabili al 4,8% e al 5,2%. In Italia, i valori si attestano rispettivamente al 5,5% per gli uomini e al 5,7% per le donne.