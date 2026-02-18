Francia, inflazione gennaio confermata in rallentamento

(Teleborsa) - Confermata in moderazione l'inflazione in Francia
nel mese di gennaio 2026. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in calo dello 0,3% su base mensile,
in linea con la lettura preliminare e contro il +0,1% di dicembre 2025.Su base annuale
, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,3%, c
ome nella prima lettura, dopo il +0,8%
registrato nel mese precedente.
Il dato armonizzato,
una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +0,4% su base annua
, come da stima preliminare, dopo il +0,7% di dicembre, mentre su base mensile
l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,4%
, in linea con il preliminare (era +0,1% nel mese precedente).