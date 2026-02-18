Milano 9:47
Francia, inflazione gennaio confermata in rallentamento

(Teleborsa) - Confermata in moderazione l'inflazione in Francia nel mese di gennaio 2026. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in calo dello 0,3% su base mensile, in linea con la lettura preliminare e contro il +0,1% di dicembre 2025.

Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,3%, come nella prima lettura, dopo il +0,8% registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +0,4% su base annua, come da stima preliminare, dopo il +0,7% di dicembre, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a -0,4%, in linea con il preliminare (era +0,1% nel mese precedente).
