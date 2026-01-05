Milano 14:41
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Frazionale rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che mette a segno un modesto profit a +0,56%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.225,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.134,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.317,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
