Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,67%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.219,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.104,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.333,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
