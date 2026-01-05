Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Seduta trascurata per il FTSE Mid Cap, che archivia la giornata con un controllato +0,17%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 59.070. Rischio di eventuale correzione fino al target 58.677. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59.464.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)