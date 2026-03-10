Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Seduta negativa per il FTSE Mid Cap, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 55.234.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 54.564. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 56.575. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53.894.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)