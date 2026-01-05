ASML corre ad Amsterdam dopo la promozione di Bernstein

(Teleborsa) - Ottima seduta ad Amsterdam per ASML Holding
, il più grande fornitore al mondo di apparecchiature per la produzione di chip per computer, dopo che Bernstein ha alzato la raccomandazione
a "outperform
" da "market perform", incrementando anche il target price
a 1.300 euro
dai precedenti 800 euro
Bernstein considera ASML la propria top pick tra i titoli dei semiconduttori europei quest'anno
, evidenziando che la forte domanda da parte dei data center di intelligenza artificiale sta causando una crisi dell'offerta a livello mondiale, facendo salire i prezzi in tutti i settori. Inoltre, i maggiori produttori di memorie al mondo (come Samsung, Micron e SK Hynix) stanno accelerando la loro implementazione verso processi più avanzati, che richiederanno un maggior numero di strumenti di ASML.ASML Holding
si attesta a 1.027,2 euro, con un aumento del 4,15%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.036,2 e successiva a 1.059,6. Supporto a 1.012,8.