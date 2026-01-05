ASML corre ad Amsterdam dopo la promozione di Bernstein

ASML Holding

(Teleborsa) - Ottima seduta ad Amsterdam per, il più grande fornitore al mondo di apparecchiature per la produzione di chip per computer, dopo che Bernstein ha alzato laa "" da "market perform", incrementando anche ildai precedenti 800 euroBernstein considera ASML la propria, evidenziando che la forte domanda da parte dei data center di intelligenza artificiale sta causando una crisi dell'offerta a livello mondiale, facendo salire i prezzi in tutti i settori. Inoltre, i maggiori produttori di memorie al mondo (come Samsung, Micron e SK Hynix) stanno accelerando la loro implementazione verso processi più avanzati, che richiederanno un maggior numero di strumenti di ASML.si attesta a 1.027,2 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.036,2 e successiva a 1.059,6. Supporto a 1.012,8.