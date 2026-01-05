Milano 13:54
45.617 +0,53%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 13:54
9.975 +0,23%
Francoforte 13:54
24.686 +0,60%

ASML corre ad Amsterdam dopo la promozione di Bernstein

Economia, Consensus
(Teleborsa) - Ottima seduta ad Amsterdam per ASML Holding, il più grande fornitore al mondo di apparecchiature per la produzione di chip per computer, dopo che Bernstein ha alzato la raccomandazione a "outperform" da "market perform", incrementando anche il target price a 1.300 euro dai precedenti 800 euro

Bernstein considera ASML la propria top pick tra i titoli dei semiconduttori europei quest'anno, evidenziando che la forte domanda da parte dei data center di intelligenza artificiale sta causando una crisi dell'offerta a livello mondiale, facendo salire i prezzi in tutti i settori. Inoltre, i maggiori produttori di memorie al mondo (come Samsung, Micron e SK Hynix) stanno accelerando la loro implementazione verso processi più avanzati, che richiederanno un maggior numero di strumenti di ASML.

ASML Holding si attesta a 1.027,2 euro, con un aumento del 4,15%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.036,2 e successiva a 1.059,6. Supporto a 1.012,8.
