Lo IOR lancia due indici azionari conformi all'etica Cattolica insieme a Morningstar

Meta Platforms

Amazon.com

NVIDIA

ASML Holding

Deutsche Telekom

SAP

(Teleborsa) - L'Istituto per le Opere di Religione (), la cosiddetta "banca vaticana", ha annunciato il: il Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles e il Morningstar IOR US Catholic Principles. Entrambi i benchmark,, fornitore leader di approfondimenti indipendenti sugli investimenti e soluzioni di indici, sono costruiti secondo le best practice di mercato e in conformità con i criteri etici cattolici, e sono stati concepiti per offrire un riferimento per gli investimenti Cattolici nel mondo.Gli Indici Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone e Morningstar IOR Catholic Principles US sonoe si focalizzano su società a grande e media capitalizzazione. Sono pienamente conformi alla Politica di Investimento dello IOR e sono progettati per recepire i futuri sviluppi del suo approccio agli investimenti etici cattolici.Secondo i factsheet di Morningstar, i principali componenti del nuovo indice statunitense sono, mentre quelli dell'indice dell'Eurozona sono"Con il lancio di questi due nuovi indici azionari, lo IOR compie un ulteriore passo avanti nel processo che da anni lo vede adottare le migliori pratiche finanziarie internazionali, nel pieno rispetto dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa", ha detto"Disporre di benchmark costruiti secondo criteri etici cattolici riconosciuti ci consente di rendere ancora più rigorosi e trasparenti i nostri processi di valutazione e rendicontazione delle performance - ha aggiunto - Questa iniziativa ribadisce il nostro impegno come istituzione finanziaria al servizio della Chiesa, rafforzando ulteriormente il ruolo dello IOR come punto di riferimento per il mondo cattolico"."Gli investitori cercano sempre più spesso benchmark che riflettano criteri specifici basati su valori o politiche - ha dichiarato- L'approccio trasparente e basato su regole di Morningstar garantisce che gli standard definiti dai clienti siano applicati in modo coerente e obiettivo".