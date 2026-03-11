Milano 11:14
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:14
10.326 -0,83%
Francoforte 11:14
23.635 -1,39%

Borsa: Londra, apertura -0,63%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,63%
Indice FTSE-100 -0,63% a quota 10.346,8 dopo l'apertura.
Condividi
```