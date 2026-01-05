Eni, nasce Eni Industrial Evolution per consolidare il percorso di trasformazione industriale

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 è stato conferito il ramo di azienda dell’unità di businessalla nuova società, che avrà l’obiettivo di assicurare la gestione degli(raffinerie e depositi) ine di consolidare il percorso di, anche in ottica di economia circolare, attraverso lo sviluppo di nuove filiere industriali.L’operazione, che si inserisce nell’ambito della strategia di Eni volta ad assicurare un’, implica l’della gestione e ladei processi che caratterizzano i business coinvolti.Ildi Eni Industrial Evolution dal 1° gennaio scorso comprende le raffinerie di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) e di Taranto, la partecipazione nella jv della Raffineria di Milazzo e la raffineria di Livorno, lo stabilimento di Robassomero, il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela, gli asset di logistica primaria, ovvero i depositi e oleodotti, e le partecipazioni in Ecofuel S.p.A e Costiero Gas Livorno Spa.Presidente e Amministratore delegato di Eni Industrial Evolution è Umberto Carrara.L’operazione societaria intende "sviluppare nuove filiere nell’ambito della trasformazione industriale, valorizzando le competenze delle persone e le tecnologie maturate nelle attività di downstream, per garantirne un futuro all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica", spiega la società. "Le attività di lavorazione di materie prime e semilavorati nelle raffinerie, nonché di ricezione, movimentazione, stoccaggio e riconsegna di prodotti nelle raffinerie e nei depositi, saranno garantite da contratti tra Eni e Eni Industrial Evolution, a cui saranno volturate le licenze e autorizzazioni, incluse quelle doganali", conclude la nota.