Eni, buyback per 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 26 e il 30 gennaio 2026, complessivamente 2.345.145 azioni proprie
(pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 17,0565 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.997,67 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 113.076.777 azioni proprie (pari al 3,59% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.698.325.880,61 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 199.904.791 azioni proprie pari al 6,35% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, la Società del Cane a sei zampe
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,63 euro.