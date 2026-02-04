Eni, buyback per 40 milioni di euro

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 26 e il 30 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 17,0565 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 113.076.777 azioni proprie (pari al 3,59% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.698.325.880,61 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 199.904.791 azioni proprie pari al 6,35% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,63 euro.