Eni prosegue il buyback e sale al 6,43% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 2 e il 6 febbraio 2026, complessivamente 2.295.840 azioni proprie
(pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 17,4228 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.989,98 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 115.372.617 azioni proprie (pari al 3,67% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.738.325.870,59 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 202.200.631 azioni proprie pari al 6,43% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, discreta la performance della Società del Cane a sei zampe
, che si attesta a 18,08 euro, in lieve aumento dello 0,75%.