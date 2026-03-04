Milano 10:06
44.484 +0,03%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 10:06
10.462 -0,21%
Francoforte 10:06
23.883 +0,39%

Eni, Jefferies incrementa target price e conferma Buy

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Jefferies ha incrementato a 23 euro per azione (dai precedenti 19,5 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Buy".
