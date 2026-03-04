Milano
Eni, Jefferies incrementa target price e conferma Buy
Energia
,
Finanza
,
Consensus
04 marzo 2026 - 09.03
(Teleborsa) -
Jefferies
ha incrementato a
23 euro
per azione (dai precedenti 19,5 euro) il
target price
su
Eni
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Buy
".
