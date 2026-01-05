Milano 14:48
45.702 +0,72%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:48
9.987 +0,36%
Francoforte 14:48
24.710 +0,70%

Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Avanza con forza l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua gli scambi a 1.670,44 punti.
Condividi
```