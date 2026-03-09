Milano 17:35
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica crolla del 3,11%, scendendo fino a 1.544,03 punti.
