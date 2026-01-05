Francoforte: brillante l'andamento di Evonik Industries

(Teleborsa) - Bene Evonik Industries
, con un rialzo del 2,78%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evonik Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a +3,17% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Evonik Industries
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,74 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)