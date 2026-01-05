Milano 14:50
Francoforte: brillante l'andamento di Evonik Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene Evonik Industries, con un rialzo del 2,78%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evonik Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a +3,17% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Evonik Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,74 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
