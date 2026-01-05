Milano 14:50
45.711 +0,74%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:51
9.985 +0,34%
Francoforte 14:50
24.711 +0,70%

Francoforte: calo per TUI

Francoforte: calo per TUI
(Teleborsa) - Si muove verso il basso TUI, con una flessione dell'1,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di TUI rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di TUI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, TUI evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,01 Euro. Primo supporto a 8,801. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,717.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
