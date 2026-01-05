Francoforte: calo per TUI

(Teleborsa) - Si muove verso il basso TUI
, con una flessione dell'1,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di TUI
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di TUI
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, TUI
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 9,01 Euro. Primo supporto a 8,801. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,717.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)