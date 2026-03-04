Francoforte: scambi in positivo per Daimler Truck Holding

produttore tedesco di camion e autobus

Daimler Truck Holding

DAX

Daimler Truck Holding

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 40,31 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 41,17. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 39,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)