Milano 14:54
45.707 +0,73%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:55
9.978 +0,27%
Francoforte 14:54
24.707 +0,68%

Francoforte: scambi in positivo per Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Bayer
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimico-farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bayer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```