Francoforte: scambi in positivo per Bayer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimico-farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bayer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 39,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)