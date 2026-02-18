Francoforte: brusca correzione per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,96 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)