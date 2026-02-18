Francoforte: brusca correzione per Bayer

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia chimico-farmaceutica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di farmaci
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,96 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51,33.
