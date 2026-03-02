Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica
, con una flessione del 3,71%.
La tendenza ad una settimana di Bayer
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,23 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,8. Il peggioramento del produttore tedesco di farmaci
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)