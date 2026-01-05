Francoforte: scambi in positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,95 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,68. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)