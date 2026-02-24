Francoforte: scambi in positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di Lanxess
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,64 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,31. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)