Francoforte: scambi in positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,64 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,31. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,14.

