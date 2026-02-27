Milano 13:01
Nasdaq 26-feb
Dow Jones 26-feb
Londra 13:01
Francoforte 13:00
Francoforte: rosso per Lanxess

Francoforte: rosso per Lanxess
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca, con un ribasso del 2,35%.

Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il grafico a breve della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 19,35 Euro e supporto stimato a quota 18,54. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
