Francoforte: rosso per Lanxess

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca
, con un ribasso del 2,35%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve della società che produce prodotti chimici e polimeri
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 19,35 Euro e supporto stimato a quota 18,54. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)