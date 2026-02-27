Francoforte: rosso per Lanxess

compagnia chimica tedesca

Lanxess

MDAX

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,35%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 19,35 Euro e supporto stimato a quota 18,54. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)