Milano 14:55
45.694 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:55
9.978 +0,27%
Francoforte 14:55
24.708 +0,69%

Francoforte: scambi negativi per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Zalando
(Teleborsa) - Rosso per la società che vende calzature e moda online, che sta segnando un calo del 2,92%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Zalando. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 23,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```