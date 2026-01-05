Milano 14:56
Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con una variazione percentuale del 3,69%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Babcock International Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,3 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
