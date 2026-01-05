Milano 14:57
Migliori e peggiori
Londra: calo per Unilever
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, che mostra un decremento del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Unilever rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Unilever, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 47,89 sterline. Primo supporto visto a 46,83. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 46,48.

