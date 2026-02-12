Magnum Ice Cream si scioglie in Borsa dopo i conti: pesano i costi di scorporo da Unilever

The Magnum Ice Cream Company

(Teleborsa) - Prima prova difficile perdopo lo scorporo da. Le azioni della società, quotate ad Amsterdam, Londra e New York, hanno registrato un calo del 13,9% in mattinata, subendo anche una breve sospensione dalle contrattazioni dopo la pubblicazione dei primi risultati finanziari come entità indipendente.Il mercato ha reagito negativamente a uncrollato del 48,4%, sceso arispetto ai 595 milioni del 2024, e a una crescita delle vendite inferiore alle aspettative.L'azienda ha riportatoper il 2025 sostanzialmente stabili a, con una crescita organica delle vendite del 4,2% e un incremento dei volumi dell'1,5%. Tuttavia, laha risentito pesantemente dei costi legati alla separazione dal gruppo Unilever. Ilè sceso al 15,9% rispetto al 16,9% dell'anno precedente, impattato dagli effetti dei cambi e dai costi per i contratti di servizi transitori. Anche ilha subito una drastica contrazione, passando dagli 803 milioni di euro del 2024 a soli, a causa degli esborsi legati al demerger, agli interessi sul nuovo debito e all'implementazione del modello operativo provvisorio."Nel 2025 abbiamo fornito una solida performance operativa, con una crescita organica delle vendite diffusa del 4,2%, superando il mercato globale dei gelati in crescita e consolidando la nostra posizione di leadership mentre portavamo a termine una complessa separazione societaria - ha comunque commentato il Ceo,-. Sono particolarmente soddisfatto della nostra crescita dei volumi dell'1,5%, che riflette il continuo slancio dietro i nostri marchi tanto amati". "Sebbene i movimenti dei cambi e i costi di cassa relativi ai(TSA) abbiano influenzato il nostro margine EBITDA rettificato, idel business sono solidi, fornendoci una base forte per generare valore per gli stakeholder", ha aggiunto.Nonostante le sfide poste dai nuovi trend di consumo legati ai farmaci per la perdita di peso e dalle campagne per la salute negli Stati Uniti, la società ha confermato l'per il 2026. Leincludono una crescita organica delle vendite tra il 3% e il 5% e un miglioramento del margine sottostante. Per sostenere i piani a lungo termine, TMICC ha inoltre garantito il finanziamento necessario attraverso un'emissione obbligazionaria di debutto da 3 miliardi di euro, che ha ricevuto una domanda significativamente superiore all'offerta.