Unilever, quarto trimestre sopra le attese ma 2025 si chiude con fatturato in calo. Outlook 2026 prudente

Unilever

(Teleborsa) -ha chiuso l’con una crescita delle vendite sottostanti (USG) del 3,5%, sostenuta da un'accelerazione nel quarto trimestre che, con un +4,2%, ha superato le aspettative degli analisti. Nonostante la solida performance dei mercati emergenti come India, Indonesia e Cina, il colosso dei beni di consumo ha avvertito che la crescita per ilsi attesterà nella parte bassa del range previsto (4-6%) a causa del rallentamento dei mercati inedIlsi è attestato a, segnando un calo del 3,8% influenzato negativamente dai tassi di cambio e dalle dismissioni. Tuttavia, ilsottostante è salito al 20,0%, grazie a una gestione rigorosa dei costi e a un programma di produttività che ha generato risparmi per circa 670 milioni di euro entro la fine del 2025. I cosiddetti "Power Brands", che rappresentano il 78% del fatturato, hanno guidato la crescita con un aumento delle vendite del 4,3%.Per il, l'azienda prevede una crescita deisottostanti di almeno il 2% e un modesto miglioramento del margine operativo rispetto al 20,0% del 2025. Nonostante la fiducia del management nella nuova struttura aziendale "più semplice e veloce", le azioni hanno registrato un calo dell'1% nelle prime contrattazioni, riflettendo le preoccupazioni per la frenata nei mercati sviluppati: nel quarto trimestre, la crescita in Nord America è scesa al 2,8%, mentre l'Europa è rimasta sostanzialmente piatta al +0,1%.Sul fronte delladegli, Unilever ha annunciato un nuovodae ha aumentato il dividendo trimestrale del 3% rispetto al terzo trimestre del 2025."Nel 2025 siamo diventati una Unilever più semplice, incisiva e veloce, mantenendo il nostro impegno verso la crescita dei volumi, un mix positivo e un margine lordo solido. La nostra crescita delle vendite sottostanti è migliorata nel corso dell'anno, grazie all'attuazione di un forte piano di innovazione, ai progressi nei principali mercati emergenti e al completamento con successo della scissione della divisione Ice Cream - ha dichiarato il Ceo-. Ci stiamo muovendo rapidamente per costruire un business che generi desiderio su larga scala per i nostri marchi, eccellenza nell'esecuzione in tutti i canali e disciplina dei costi. Abbiamo fissato priorità chiare per la crescita: costruire un portafoglio di marchi per il futuro, con più Bellezza, Benessere e Cura della persona, privilegiando i segmenti premium e il commercio digitale, e ancorando la nostra crescita negli Stati Uniti e in India. Nonostante il rallentamento dei mercati, la nostra maggiore focalizzazione e l'esecuzione disciplinata sostengono la nostra fiducia per il 2026 e oltre".