Londra: calo per Unilever

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, che mostra un decremento del 3,16%.

Lo scenario su base settimanale di Unilever rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 52,97 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50,69. L'equilibrata forza rialzista di Unilever è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,25.

