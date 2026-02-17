Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:49
24.673
-0,24%
Dow Jones
17:49
49.537
+0,07%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: nuovo spunto rialzista per Endesa
Madrid: nuovo spunto rialzista per Endesa
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 13.00
Seduta positiva per la
società energetica spagnola
, che avanza bene dell'1,96%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: giornata depressa per Endesa
Madrid: si concentrano le vendite su Endesa
Madrid: andamento sostenuto per Endesa
Madrid: rosso per Endesa
Titoli e Indici
Endesa
+1,23%
Altre notizie
Madrid: giornata depressa per Endesa
Madrid: brillante l'andamento di Endesa
Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank
Madrid: nuovo spunto rialzista per Solaria
Madrid: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto